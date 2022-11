Policía detiene a siete hombres cuando entraban a casa en Escazú

21 de noviembre de 2022, 6:35 AM

La Policía Municipal de Escazú detuvo a siete hombres al momento en el que intentaban ingresar a una casa, la madrugada de este lunes.

El hecho ocurrió en el sector de Trejos Montealegre, 100 metros al oeste de la Embajada de Corea.

En primera instancia, se presume que podría tratarse a la banda dedicada a la tacha de casas en la zona, sin embargo, las autoridades aún tienen algunas dudas de esta hipótesis.

“De momento no sabríamos determinar si se trata de un asunto de tachas a viviendas en este sector o algo relacionado con estupefacientes, debido a que no es común la gran cantidad de antisociales que logramos ubicar en la vivienda, para una tacha no se da, normalmente son dos o tres personas”, indicó el vocero.