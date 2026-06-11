Policía detiene a estudiante tras riña en colegio de Limón

Un incidente en el Liceo Mario Bourne, en La Colina de Limón, acabó con un detenido la tarde de este jueves.

El altercado fue confirmado por la Fuerza Pública y el Ministerio de Educación Pública (MEP) ante consultas de Teletica.com.

Preliminarmente, se tiene que los protagonistas del hecho de violencia fueron dos alumnos y que uno de ellos fue aprehendido, luego de que se le señalara como el responsable de iniciar la riña.

No obstante, el director regional de Educación, David Morales, también apuntó que un hombre supuestamente ingresó por la parte trasera de la casa de enseñanza.

"El centro educativo activa la pauta donde llega a la Fuerza Pública y se establece una denuncia ante la Fiscalía. "Como medida preventiva, se suspenden las lecciones. El sitio es escoltado por la Fuerza Pública para evitar cualquier situación", dijo el vocero.

La Policía además descartó que se decomisara algún arma blanca, como indicaban versiones extraoficiales del hecho.

Por su parte, la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja Costarricense (CRC) descartó a este medio que haya recibido algún reporte que obligara a desplazar unidades al sitio.