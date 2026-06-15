Policía detiene a estudiante sospechoso de apuñalar con tijeras a compañero en Guanacaste

La Fuerza Pública atendió este lunes un incidente ocurrido en el Liceo Diurno de La Cruz, en Guanacaste, donde dos estudiantes menores de edad se vieron involucrados en un altercado dentro de la institución educativa.



De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública a Teletica.com, "el reporte preliminar señala que se presentó una riña entre ambos estudiantes y que uno de ellos presuntamente agredió al otro con un objeto punzocortante (tijeras), causándole heridas".



El alumno herido recibió atención por parte del personal de la Cruz Roja Costarricense y posteriormente fue trasladado en condición delicada a un centro médico.

"Por disposición de la Fiscalía, la Fuerza Pública procedió con la detención del presunto agresor, quien fue remitido al Juzgado Penal Juvenil para el trámite correspondiente", dijo Seguridad Pública.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, una vez conocido el incidente, la administración del Liceo Diurno de La Cruz activó el protocolo institucional para situaciones de violencia. Asimismo, indicó que se están realizando las denuncias respectivas ante la Fiscalía.



El MEP señaló además que el centro educativo realiza revisiones diarias de bultos a los estudiantes; sin embargo, explicó que las tijeras son consideradas un útil escolar, por lo que su portación está permitida dentro de la institución.

