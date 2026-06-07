Policía de Fronteras decomisó más de ₡20 millones en licor de contrabando en Sixaola

La Policía de Fronteras decomisó más de ₡20 millones en licor de contrabando en la zona de Sixaola, cantón de Talamanca, Limón.

En distintos operativos realizados en la frontera sur del país, las autoridades incautaron cerca de 13 mil unidades de licor y medicamentos.

Los decomisos incluyeron la interceptación de tres vehículos que transportaban productos sin la documentación que acreditara el pago de impuestos.

Además, en la margen costarricense del río Sixaola, se ubicó una embarcación cargada con licor, medicamentos y otras mercancías que presuntamente pretendían ingresar de manera ilegal al territorio nacional.

La frontera entre Costa Rica y Panamá ha sido identificada como una de las principales rutas para el ingreso de licores de contrabando.

El Ministerio de Hacienda aseguró que se están realizando esfuerzos para incrementar los decomisos de estos productos ilegales.

El valor de lo incautado podría superar los ₡20 millones, según estimaciones preliminares. Tanto la mercadería como la embarcación y el motor decomisados fueron remitidos a la Policía de Control Fiscal, que continuará con las investigaciones correspondientes.