Policía cree que una menor de edad lideraba una red de trata y explotación sexual por redes sociales

Autoridades desarticularon una presunta red criminal dedicada a la trata y explotación sexual de personas menores de edad, la cual era liderada por un hombre de nacionalidad extranjera (oriental) y una menor.

Según las investigaciones, el grupo utilizaba redes sociales para captar a las víctimas, en su mayoría mujeres en condición de vulnerabilidad.



De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Heredia, la investigación inició en diciembre del 2024, tras la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años.

"Durante las diligencias por la desaparición de la menor, se obtuvo evidencia que hacía presumir que la víctima había sido captada por una organización dedicada a la explotación sexual de niñas y adolescentes", indicó la Fiscalía.

Las autoridades determinaron que la estructura estaba compuesta por los dos líderes principales, la menor de edad y el extranjero, quienes presuntamente distribuían funciones entre otros sospechosos encargados de reclutar y trasladar a las víctimas desde distintos puntos de Heredia y San José hasta Playas del Coco, Guanacaste.

"En Playas del Coco el grupo contaba con una vivienda donde, en apariencia, se realizaban fiestas y actividades en las que se habrían cometido delitos sexuales.

"Según la investigación, la organización recibía entre ₡250.000 y ₡500.000 por cada víctima, la mayoría de ellas en situación de riesgo social y vulnerabilidad", indicó la Fiscalía.

Una vez en el lugar, las víctimas, en su mayoría menores de edad, al parecer, eran obligadas para mantener relaciones sexuales con otros sujetos o bien para realizar contenido sexual que, presuntamente, era comercializado en diferentes plataformas de Internet.

La Fiscalía confirmó la detención de 19 personas sospechosas de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, violación, corrupción de persona menor de edad, seducción, tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, tráfico ilícito de migrantes y legitimación de capitales.



Las capturas se realizaron la mañana de este lunes durante 17 allanamientos ejecutados en Filadelfia, Playas del Coco, Moravia, Desamparados, Alajuelita, Heredia, Cartago y San Ramón. En los operativos se decomisó prueba física y electrónica relevante para la investigación.



Entre los detenidos figuran tres mujeres menores de edad reclutadoras, la madre y el padrastro de una de ellas, un abogado del Ministerio de Trabajo, un oficial de la Fuerza Pública, ocho presuntos clientes, tres choferes y varias personas encargadas de la logística de los encuentros sexuales.



Los adultos quedaron a las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Heredia, mientras que las personas jóvenes fueron remitidas a la Fiscalía Penal Juvenil para los procedimientos correspondientes.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta el momento, se han identificado al menos 10 víctimas, de las cuales ocho son menores de edad. No se descarta que existan más personas afectadas, por lo que se insta a toda persona ofendida a presentarse a la oficina del OIJ o del Ministerio Público más cercana para interponer la respectiva denuncia.

El caso se mantiene en investigación dentro de la causa 24-009336-0059-PE.

