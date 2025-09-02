Policía cree que supuesto líder criminal pagaba hasta ₡600 mil semanales por robos de vehículos



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este martes al líder de una banda criminal que pagaba hasta ₡600 mil semanales por el robo de vehículos.

Al grupo se le atribuyen al menos 32 denuncias presentadas antes la sección de robo de vehículos del OIJ (ver video adjunto de Telenoticias).

Junto a este hombre, de 47 años, se detuvo también a otros 11 sujetos de los 14 vinculados a la banda criminal.

En total, se realizaron 9 allanamientos en Alajuela, Limón y Desamparados de San José.

Las autoridades judiciales explicaron que, si bien el grupo no actuaba con violencia, sí estaba bastante organizado, pues tenía un esquema donde robaba vehículos por encargo y con características similares a carros declarados con pérdida total, para luego “gemelearlos” y venderlos a personas que los compraban de buena fe.

“Los lugares preferidos para los robos fueron La California y Barrio Escalante, que son sitios bastante concurridos por jóvenes. Esta persona pagaba en apariencia entre ₡200 mil a ₡600 mil según el tipo de vehículo y se robaban principalmente vehículos SUV, 4x4”, explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga.

Incluso tenían un horario de miércoles a domingo para buscar los carros y luego robarlos.