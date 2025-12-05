Policía, con 35 años de servicio y recién casado, es la víctima de mortal accidente en San Carlos

Un oficial de la Fuerza Pública con más de tres décadas de servicio murió este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en San Carlos, Alajuela.



El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a Teletica.com la muerte de José Navarro Araya, oficial destacado en la Zona Norte.

Según la institución, Navarro, de 63 años, se encontraba en su día libre y laboraba habitualmente en La Fortuna.

<span id="selectionBoundary_1764969870305_7761891788412117" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



De acuerdo con información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el sargento tenía una hija de 28 años y contrajo matrimonio en enero de 2025.



El accidente se registró en la Ruta 35, en sentido Florencia–Ciudad Quesada, aproximadamente dos kilómetros al sur de la Rotonda de Florencia, en dirección a la Rotonda de La Abundancia. En ese punto se reportó una colisión frontal entre un automóvil y un pick-up.



El Cuerpo de Bomberos informó que el conductor del vehículo liviano quedó prensado dentro de la estructura. Tras ser liberado, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos de vida.



La Policía Judicial señaló que hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente y el caso se encuentra en investigación.