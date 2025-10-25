Policía captura a presunto agresor y le decomisa dos armas en Desamparados

Una denuncia por aparente violencia intrafamiliar derivó en la detención de un hombre y el decomiso de dos armas de fuego.

El reporte ingresó a eso de las 11:47 p. m. del viernes en Los Guido de Desamparados y fue atendido por oficiales de la Fuerza Pública, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron sobre un sillón una pistola calibre nueve milímetros (mm), además de un cargador con siete proyectiles.

Durante una inspección en la casa, los agentes encontraron un rifle calibre 22 oculto en el cielorraso del baño, además de dos cajas, una con proyectiles de calibre 22 y otra balas calibre 9 milímetros.

Tras los hallazgos, el sujeto de apellido Moraga fue detenido y posteriormente puesto a las órdenes del Juzgado de Violencia Doméstica del II Circuito Judicial de San José.

Será ante esa instancia judicial que el individuo será procesado por los hechos denunciados.