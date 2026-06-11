Policía busca a sospechoso de dispararle en la cara a policía en Desamparados

El oficial herido en Desamparados será trasladado al Hospital del Trauma para la extración de la bala que impactó su rostro.



Luis Gerarodo Loaiza Coto, el oficial de 63 años fue herido en la casetilla de la Villa Olímpica de Desamparados, la mañana de este martes.

La Policía Municipal de Desamparados indicó a Telenoticias que el oficial permanece en condición estable.



Por este caso las autoridades continúan en la búsqueda del sospechoso que llegó hasta la caseta policial a cometer el intento de homicidio.



Una de las líneas de investigación de este caso es la relación con el robo de una bicicleta en esa misma delegación semanas atrás.



En esa ocasión al parecer este oficial tuvo una discución con personas sospechosas del robo.



Por ahora el caso continúa en investigación para dar con el paradero del sujeto.

