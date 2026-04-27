Plancha de pelo provoca descarga eléctrica y quemaduras de primer grado en una quinceañera

La Cruz Roja Costarricense (CRC) atendió este lunes una emergencia en la que una menor de 15 años resultó herida tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba una plancha para cabello.

De acuerdo con declaraciones de Gabriel Quirós, vocero de la CRC el reporte fue recibido a las 12:30 p.m., momento en que se solicitó asistencia para la adolescente. Ante la alerta, se despachó una ambulancia de soporte básico al sitio.

"Al llegar, el personal confirmó lo sucedido y procedió a valorar a la paciente, quien presentaba una quemadura de primer grado en una de sus extremidades superiores", dijo Quirós.

Posteriormente, la quinceañera fue trasladada en condición estable a la clínica de Pital de San Carlos, Alajuela, para mayor valoración.

