Plaguicida industrial pudo ser causa de muerte por intoxicación en hotel de Heredia

Un plaguicida de uso industrial, al parecer, fue el responsable de la muerte de una mujer y la intoxicación de otras 12 personas en un hotel de Heredia, el sábado anterior.



Se trata de fosfuro de aluminio, un químico presente en pastillas que, aparentemente, se usó como insecticida, pero tuvo contacto con agua, lo que provocó que emanara un gas letal conocido como fosfina (ver video adjunto de Telenoticias).

“El fosfuro de aluminio, al contacto con el agua, libera un gas muy tóxico que se llama fosfina. Este material se utiliza para fumigación, es un insecticida no orgánico y se utiliza para fumigación de granos o silos. Tiene un tiempo estimado de acción de 48 a 72 horas”, precisó Diego Aguilar, del departamento de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos.

Al parecer, el gas ingresó a la habitación donde estaba la víctima y la mató en cuestión de minutos.



Otras 12 personas debieron ser trasladadas al Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, con diferentes síntomas de intoxicación; cuatro de estos pacientes eran funcionarios de Cruz Roja que atendieron la primera emergencia.

El hotel emitió un comunicado en el que detalla que se notificó a las autoridades que se trató de un acto voluntario provocado por una sustancia altamente tóxica.

La inhalación de este gas causa diferentes síntomas que incluyen dolor de cabeza, mareo, náuseas, dificultad para respirar, taquicardia, tos, dolor de pecho e incluso la muerte, todo en cuestión de minutos.

Los pacientes trasladados al centro médico presentaban, en su mayoría, síntomas respiratorios, dificultad para tragar y malestar digestivo.

El caso está ahora en investigación judicial para tratar de esclarecer los hechos y sentar responsabilidades.