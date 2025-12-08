Piloto sobrevive a caída de avioneta en Puerto Jiménez

La Cruz Roja Costarricense confirmó la caída de una avioneta en Puerto Jiménez, Puntarenas, este lunes.

Dentro de la aeronave, los cuerpos de rescate ubicaron al piloto, quien se encuentra prensado.

El accidente ocurrió en la comunidad de Carate, Hacienda Río Oro, en la laguna Peje Perro, a la orilla del mar.

“Se logró tener contacto con un sobreviviente, está en muy malas condiciones, está prensando, estamos trabajando con otras instituciones para la liberación, estabilización y posterior extracción del paciente, se coordinó con el Seguro Social para la atención de este paciente”, explicó Luis Rodríguez Estrada, coordinador Operativo Nacional de la Cruz Roja.

Los cuerpos de rescate tardaron dos horas para poder llegar al punto del accidente; incluso, Rodríguez confirmó que el personal tuvo que ingresar a una parte de la reserva forestal Corcovado y caminar por 30 minutos.

Minutos antes, Teletica.com consultó a la Dirección General de Aviación Civil por el accidente; sin embargo, informaron que no tenían ningún reporte.