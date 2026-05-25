Piloto recién casado es la víctima de mortal accidente aéreo en Sarapiquí

Maverick Vargas Recinos, un piloto de 30 años, falleció la mañana de este lunes tras precipitarse a tierra la avioneta fumigadora que pilotaba en las cercanías de una finca en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia.



El accidente ocurrió a las 8:35 a. m., cuando Vargas pilotaba una aeronave tipo Air Tractor 502B.



De acuerdo con información brindada por la Cruz Roja Costarricense, la alerta fue recibida un minuto después del incidente.

“A las 8:36 a. m. la Cruz Roja recibe una alerta en la que reportan el accidente de una aeronave en Puerto Viejo de Sarapiquí. Al lugar se movilizaron dos ambulancias y un vehículo de rescate. El personal cruzrojista hace la valoración de una persona adulta, el cual se encuentra sin signos vitales. Procedemos a la extracción del mismo y la entrega de la escena a los cuerpos policiales”, indicó Cristian Quesada, paramédico de la institución.

Vargas nació en Alajuela, aunque residía en Guápiles. Según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), contrajo matrimonio el pasado 24 de enero de 2026 con su novia, con quien mantenía una relación de más de 10 años.



Además de su pasión por la aviación, también era aficionado al motocross. En sus redes sociales compartía fotografías relacionadas con competencias de este deporte.

﻿



La página de Facebook Motocross Costa Rica lamentó el fallecimiento del piloto y destacó que era “un apasionado de la vida, de las motocicletas y de los cielos”.





