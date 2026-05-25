Piloto muere en caída de avioneta en Sarapiquí

El piloto de la avioneta siniestrada murió a raíz del accidente la mañana de este lunes en Puerto Viejo de Sarapiquí, en Heredia.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de la precipitación a tierra de una avioneta fumigadora en ese sector y movilizó unidades de emergencia para atender la situación.

De acuerdo con información suministrada por Cristian Quesada, paramédico de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 8:36 a.m., tras reportarse el accidente de una aeronave en la zona.

Al sitio se desplazaron dos ambulancias y un vehículo de rescate para atender la emergencia.

“Al lugar se movilizaron dos ambulancias y un vehículo de rescate. El personal cruzrojista hace la valoración de una persona adulta, la cual se encuentra sin signos vitales. Procedemos a la extracción del mismo y la entrega de la escena a los cuerpos policiales”, indicó Quesada.

Las autoridades quedaron a cargo de la escena y de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.