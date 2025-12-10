Piloto de narcoavioneta estrellada en Puerto Jiménez cumplirá un mes de prisión preventiva

El piloto de una narcoavioneta que se estrelló en Puerto Jiménez, Puntarenas, deberá de cumplir un mes de prisión preventiva.



Así lo confirmó la Fiscalía, este miércoles y, además, señaló que al sujeto de apellido Villarreal, de 53 años y de nacionalidad colombiana, se le investiga por el aparente delito de transporte internacional de drogas.

“La Fiscalía de Flagrancia de Corredores informó que el sospechoso cumplirá la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 8 de enero de 2026, como sospechoso de cometer el presunto delito de transporte internacional de drogas. El caso corresponde al expediente 25-000241-1137-PE", señaló el Ministerio Público.

La aeronave cayó en el sector de Carate durante la tarde del pasado lunes 8 de diciembre.



Tras la inspección realizada por las autoridades, los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) encontraron y decomisaron 309 paquetes de cocaína, cada uno de aproximadamente un kilogramo, además de $543 dólares.



La PCD, el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública atendieron el siniestro.

