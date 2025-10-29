Pieza de carro de lujo permitió resolver el asesinato de pareja extranjera en Quepos
Los detenidos son un hombre, su pareja sentimental y un joven de 25 años.
Una pieza del fuselaje de un vehículo marca Audi resultó fundamental para identificar y detener a los presuntos responsables del homicidio de una pareja de europeos en Quepos, Puntarenas.
Así lo confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, quien informó que este miércoles se realizaron tres allanamientos en los sectores de Tres Ríos y Curridabat, donde fueron arrestadas tres personas vinculadas con el caso.
De acuerdo con Zúñiga, las detenciones corresponden a un hombre de apellido Elizondo, considerado el supuesto líder del grupo y dedicado a bienes raíces; una mujer de apellido Rubio, de origen colombiano, naturalizada costarricense y pareja de Elizondo; y un sujeto de apellido Sanabria, de 25 años.
"Elizondo y otro de los sospechosos habrían participado directamente en el asesinato de la pareja europea entre el viernes 19 y el sábado 20 de setiembre.
"Según la investigación, los sospechosos mantenían una negociación con las víctimas por la compra de una propiedad, pero al no pagar el depósito correspondiente, el presunto móvil del crimen fue la apropiación de la casa y el terreno", señaló Zúñiga.
Durante la salida de la propiedad donde ocurrieron los hechos, los sospechosos habrían colisionado el vehículo Audi en el que se transportaban, dejando una pieza del fuselaje en el sitio. Este detalle permitió a los agentes establecer el vínculo entre el automóvil y los presuntos responsables.
Asimismo, uno de los implicados habría sustraído el vehículo de las víctimas y lo trasladó hasta la zona de San José.
Como parte de la investigación, se determinó que los sospechosos contrataron un servicio de vagoneta con materiales el sábado 20 de setiembre por
Las víctimas fueron identificadas como Manuela Daxer-Schickhaus, de 57 años, originaria de Bischofshofen (Salzburgo, Austria), y su esposo Ruediger Schickhaus, de 60 años y nacionalidad alemana. Ambos fueron encontrados el martes 23 de setiembre dentro de una fosa en su propiedad, en Finca Cerros de Quepos.
Los cuerpos estaban maniatados, dentro de bolsas plásticas y enterrados en su vivienda. El hombre presentaba un disparo en la cabeza y la mujer tres impactos de bala, según el OIJ.
Vecinos relataron que la pareja, casada desde 2015, disfrutaba de la tranquilidad del lugar y solía salir a caminar con sus perros, mostrando siempre aprecio por la comunidad y el entorno donde decidieron establecer su residencia.