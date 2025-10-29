Pieza de carro de lujo permitió resolver el asesinato de pareja extranjera en Quepos

Una pieza del fuselaje de un vehículo marca Audi resultó fundamental para identificar y detener a los presuntos responsables del homicidio de una pareja de europeos en Quepos, Puntarenas.

Así lo confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, quien informó que este miércoles se realizaron tres allanamientos en los sectores de Tres Ríos y Curridabat, donde fueron arrestadas tres personas vinculadas con el caso.



De acuerdo con Zúñiga, las detenciones corresponden a un hombre de apellido Elizondo, considerado el supuesto líder del grupo y dedicado a bienes raíces; una mujer de apellido Rubio, de origen colombiano, naturalizada costarricense y pareja de Elizondo; y un sujeto de apellido Sanabria, de 25 años.