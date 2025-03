“Pido que esto no quede así”, dice madre de pastor que murió 17 días después de asalto

Un pastor y supervisor de seguridad, identificado como Marvin Sotela Garro, falleció tras 17 días de hospitalización luego de ser víctima de un violento asalto en Curridabat. Ahora, su familia pide justicia y la captura de los responsables (ver video adjunto de Telenoticias).

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, cuando Sotela, de 52 años, salió de su vivienda para comprar alimento a sus mascotas. De regreso, se detuvo en su vehículo en el parque El Prado, ubicado a unos 500 metros de su casa, un lugar que solía visitar con frecuencia para despejarse. Fue ahí donde dos sujetos lo abordaron para asaltarlo.​



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque se dio alrededor de las 8 p. m. Los delincuentes lo apuñalaron y se llevaron un bolso con sus pertenencias. Minutos después, la Fuerza Pública llegó al lugar y notificó a la familia del incidente.

Sotela fue trasladado de urgencia al Hospital Calderón Guardia, donde permaneció internado por más de dos semanas. Durante ese tiempo, sus parientes pudieron visitarlo y conversar con él. Sin embargo, el miércoles por la noche se confirmó su fallecimiento, lo que convirtió el caso de asalto en un homicidio.

“Él nunca me padeció de nada, era muy sano, muy trabajador, muy honesto y todo. Yo pido que esto no se quede así, porque él era un ser humano y no andaba haciéndole daño a nadie, no tenía vicios; el único vicio de él era salir a comerse una hamburguesa y un fresco con los amigos de la iglesia y, a veces, con mis hijos, salían mucho con él a hacer mandados.

“Él era el que me llevaba el control de las citas, estaba dispuesto a ayudarme en todo”, expresó Elizabeth Garro, madre de la víctima.