Piden vestir ropa colorida en funeral de Natalia Rae, actriz porno fallecida en Costa Rica

La familia de Ángela Stevie Kowalchuk, conocida artísticamente como Natalia Rae, solicitó a los asistentes a su funeral acudir con atuendos coloridos como parte de la despedida que denominaron “La celebración de la vida de Ángela”.



Kowalchuk, quien también era llamada “Nat” por sus allegados, falleció el pasado martes 2 de septiembre en San José, Costa Rica, a los 33 años.

La estadounidense, generadora de contenido para adultos, se encontraba de vacaciones cuando fue hallada inconsciente en una torre de apartamentos en Sabana Sur, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El funeral se llevará a cabo el sábado 13 de setiembre en la Capilla Funeraria Camino Del Sol, en Sun City West, Arizona, Estados Unidos. La ceremonia incluirá un velorio, un servicio religioso y una recepción con comida y bebida, según se desprende de su obituario publicado en Legacy.com.



Nacida el 26 de enero de 1992 en Glendale, Arizona, la actriz era hija de Stephen Kowalchuk (fallecido) y Laura Kowalchuk. Le sobreviven su madre, su padrastro Don, seis hermanos —Kylani, Jayla, Joshua, Katarina, Alana y Cole—, así como tres sobrinos.

"Sé que ella fue una luz en sus vidas, tanto como lo fue en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me mostró lo mucho que significaban para ella. Me alegra tanto que haya podido compartir ese lado tan increíble y emocionante de sí misma con todos ustedes, porque realmente fue una de las mejores personas en este planeta.

"Espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, de haberla amado y de haber formado parte de su vida", dijo una de sus hermanas a través de la red social X.

Según el reporte de la Policía Judicial, el incidente se reportó minutos después de las 2 p. m., del pasado 2 de setiembre por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se indicaba que, en una habitación, la compañera de cuarto de la ahora occisa la encontró inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades.

"Los investigadores se presentan en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diferentes diligencias de investigación y, a la hora de realizar la inspección preliminar del cuerpo, observaron que este no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta”, indica el OIJ.

Actualmente, se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la manera y causa de muerte.

