Piden ayuda para localizar a joven madre desaparecida en Chilamate de Poás

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la familia de Laura Salazar Ledezma, de 36 años, solicitan la colaboración ciudadana para dar con su paradero. La mujer se encuentra desaparecida desde este jueves, cuando salió de su casa en Chilamate de Poás con destino a Alajuela, donde realizaría unas diligencias personales.

Una cámara de seguridad captó el momento en que Laura abordó un autobús en Chilamate, confirmando que se dirigía hacia Alajuela, según lo que le comunicó a su madre antes de salir.

Salazar trabaja en el Hospital de Alajuela y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón de mezclilla, una blusa blanca con flores rosadas y tenis blancas. Su familia señala que recientemente celebró el cumpleaños número tres de su hijo, lo que hace aún más urgente su localización.





¿Cómo colaborar?

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre Laura Salazar que se comunique de inmediato a los siguientes contactos:

Teléfono confidencial del OIJ: 800-8000-645



WhatsApp: 8800-0645

Toda información será tratada con confidencialidad y podría ser clave para encontrarla.