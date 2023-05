Piden 8 años de cárcel contra cura sospechoso de abandonar a sobrino en desierto de Arizona

“Solicito, contra el imputado, la pena de ocho años de prisión por tráfico ilícito de personas y seis meses más por el delito de abandono de incapaz. Me separo de la pena mínima porque he hecho todo el análisis de la conducta del imputado y no muestra arrepentimiento de lo que hizo porque lo justifica con que fue por caridad. Nadie puede dejar a un niño de 6 años solo en un desierto.