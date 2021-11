Piden 35 años de cárcel para madre y padrastro vinculados con crimen de niña

La fiscalía de Alajuela solicitó 35 años de cárcel para la madre y el padrastro de una menor de tan solo 4 años que murió víctima de brutales golpizas en enero de 2020 en Tuetal de Alajuela.

De esta manera, ahora piden que se interponga la pena máxima de prisión a la madre y al padrastro de la pequeña.

La fiscal reiteró que, según las evidencias presentadas y tomando en cuenta las declaraciones de los hermanos de la niña, puede concluir que todos los menores en ese hogar vivían en un ambiente cargado de violencia y agresiones.

“Tenemos las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Los delitos se cometen en su casa, el que debería ser el lugar más seguro para un niño y una niña fue justamente el sitio de suceso de este homicidio, delante de su otro hijo quien durmió al lado de su hermana fallecida”, agregó Morera.

La fiscal del Ministerio Público mostró su enojo y repudio ante la ausencia durante este juicio de familiares de la niña y de sus allegados, y con más razón aún reiteró en que se debe interponer justicia para los imputados que cruelmente apagaron la luz de una persona inocente.

“Es la primera vez en un homicidio que no hay nadie pidiendo justicia y si he sido vehemente en mis palabras y he levantado mi voz es porque alguien lo tenía que hacer por esa niña. Le pido al tribunal justicia para esta niña que no merecía ni el trato que se le dio desde su nacimiento, ni mucho menos una muerte tan cruel”, concluyó la funcionaria.