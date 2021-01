Pide ayuda para recuperar bicicleta robada: todavía le falta un año para pagarla

La semana anterior, en Campo 2 de Cariari, Pococí, Axel Grajal fue víctima del hampa: le robaron la bicicleta que había sacado a pagos de un almacén en Limón.

El joven de 18 años la había comprado hace aproximadamente un año para poder movilizarse hasta su trabajo en una bananera de la zona.

Tenía un año pagándola cuando se la robaron y todavía le quedan 12 meses más para cancelarla.

Xinia Flores Arguedas, mamá de Axel, contó a Teletica.com lo sucedido. Pide ayuda bondadosa de la población para lograr recuperarla.

El joven todavía está estudiando, va de noche al liceo y trabaja de día. Sale a las 3 a. m. para poder tomar el bus hacia la bananera.

Si no tiene la bicicleta, dura unos 40 minutos caminando para llegar hasta la parada. Más allá del dinero, a la familia también le preocupa mucho la seguridad de Axel.

"Yo siento que eso es una injusticia. Son cosas que cuesta recuperarlas (...) No le van a decir que no la siga pagando porque se la robaron, jamás. Un almacén no va a hacer eso”, contó Flores.