Pese a gritos y avisos de “campanas”, policía decomisó más de dos mil dosis de droga en Hatillo

Un despliegue policial permitió a la Fuerza Pública decomisar 2.388 dosis de droga en distintos puntos del distrito de Hatillo, en San José, pese a los intentos de alerta de personas a quienes los grupos criminales encomiendan la tarea de vigilar los movimientos sospechosos que puedan afectar el negocio ilícito.

El operativo fue realizado por policías destacados en San José Sur, como parte de recorridos preventivos en zonas identificadas por reiterados hechos de violencia, amenazas y presuntas actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, el primer decomiso se efectuó en el sector de María Reina, donde las autoridades intervinieron un supuesto punto de venta de droga desde el cual, en los últimos días, se habrían generado alertas, amenazas, balaceras y otros delitos violentos.

Al ingresar a la calle, varias personas ubicadas en la vía pública, conocidas popularmente como “campanas” y cuya función es alertar sobre la presencia policial, comenzaron a gritar frases como “todo mal”, lo que provocó que quienes se encontraban en la entrada del búnker salieran corriendo.

Pese a esta reacción, los oficiales lograron intervenir a 15 personas, algunas de ellas con expediente criminal, aunque sin causas pendientes ante la justicia. Durante la inspección del sitio, los policías localizaron un cilindro de gas azul que contenía 673 dosis de aparente droga, el cual se encontraba muy cerca de las personas abordadas.

El segundo caso se registró en el punto de venta conocido como “la T”, donde los oficiales observaron a un sujeto que portaba una bolsa de supermercado de color rojo. Al notar la presencia policial, el hombre salió corriendo hacia una calle de piedra y lanzó la bolsa sobre el techo de una vivienda cercana.

Tras ubicar el objeto, los oficiales confirmaron que en su interior había aparente droga, la cual fue decomisada como parte del operativo.

En total, la Fuerza Pública incautó 25 recipientes y 51 gramos de aparente marihuana, además de dosis de cocaína, ketamina, crack, tusi, éxtasis y cristal, lo que evidencia la diversidad de sustancias que se estarían comercializando en la zona.

Todos los artículos decomisados fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para el debido proceso de destrucción, mientras las autoridades reiteraron que los operativos preventivos se mantendrán en sectores considerados prioritarios por su incidencia delictiva.