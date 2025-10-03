Pese a estar registrada en hotel, Bomberos descarta sexta víctima en incendio

El Cuerpo de Bomberos descartó que exista una sexta víctima en el incendio que consumió un hotel, la madrugada del jueves, en el centro de San José.

Durante el jueves se manejó la versión de que seis personas estaban atrapadas, esto en razón de que un testigo que logró salir del edificio le brindó la información a los rescatistas.

La versión tomó fuerza cuando la administradora del centro de hospedaje llegó al lugar y brindó la lista completa de huéspedes que estaban registrados, para un total de 21. Cuando la lista de fallecidos fue subiendo y llegó a cinco, los esfuerzos por determinar el paradero de la sexta persona no ubicada se multiplicaron.

24 horas después del incidente, Bomberos confirmó a Teletica.com que ya revisaron cada rincón e incluso intervinieron una zona que colapsó, donde removieron latas y restos carbonizados de la estructura y no se encontraron pistas del paradero de la persona, que se presume es una mujer. De esta forma, se descarta que muriera en la escena, pero se desconoce si salió antes del incidente o si realmente estaba en el lugar al momento en que se desataron las llamas.

Héctor Chaves, director general del Cuerpo de Bomberos, explicó que ya tienen identificado el sitio exacto donde empezó el fuego: se trata de una habitación en el sector sur del hotel, pero todavía trabajan en determinar qué lo provocó.

Al mismo tiempo, el Organismo de Investigación Judicial confirmó que aún no ha sido posible identificar a quién pertenecen los restos de las cinco víctimas mortales. La tarea se ha complicado porque los cuerpos están calcinados.

La Policía Judicial plantea varios escenarios para lograr identificar a los fallecidos: mediante su ADN o a través de las piezas dentales y los registros asociados.

El siniestro, que se originó en el tercer piso del inmueble, se convirtió en el más mortal registrado en la capital desde 2019. Además, el suceso también es el que mayor número de víctimas mortales ha registrado en un hotel en Costa Rica.