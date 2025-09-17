“Pescando, una ola nos golpeó y lanzó al mar”: testigo revive instantes previos a muerte de Henry Marín

Tras dos días de intensa búsqueda, fue localizado sin vida el cuerpo de Henry Marín Monge, de 40 años, vecino de Ojochal, quien había desaparecido la tarde del lunes en playa Piñuelas, en Osa.

“Estábamos pescando en una zona rocosa y una ola nos golpeó, caímos al mar y otra ola nos empujó contra las rocas.

"Yo pude sostenerme e intenté ayudarle, pero se me dificultó”, relató un amigo de Marín, quien se encontraba con él al momento del accidente.

El suceso ocurrió cuando ambos pescaban en la costa y una fuerte ola arrastró a Marín, quien ya no pudo salir del agua. Desde ese momento, vecinos, familiares, baqueanos, la Cruz Roja y el Grupo de Búsqueda y Rescate de la Zona Sur iniciaron un operativo para dar con su paradero.

"Se realizó una extensa operación de búsqueda, dando como resultado la localización de un cuerpo esta mañana en el sector. Los cruzrojistas y lugareños realizaron una incursión en la montaña, por aproximadamente tres kilómetros. En estos momentos realizan las labores de extracción", señaló la benemérita institución.

El cuerpo fue hallado a unos 400 metros de playa Piñuelas, lugar donde se produjo la desaparición, sin embargo, para poder llevar a la zona se tuvo que ingresar por la montaña debido a que es un lugar de difícil acceso.



Con colaboración de Osa Informativo.