EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Pescadores guanacastecos arriesgan sus vidas para salvar las embarcaciones

Se trata de los barcos con los que diariamente salen a buscar el sustento de sus familias.

Por Mariana Barboza 8 de junio de 2026, 22:10 PM

El fuerte oleaje registrado la noche de este lunes alcanzó el estero de Cuajiniquil, sorprendiendo a los pescadores locales, quienes aseguran que no es común que las olas ingresen a esta zona donde atracan sus pangas.

Ante la emergencia, muchos se lanzaron al agua para rescatar y proteger sus embarcaciones, las mismas con las que diariamente salen a buscar el sustento de sus familias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población costera para que siga las recomendaciones oficiales y extreme precauciones, ya que el fuerte oleaje continuará en los próximos días.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas