Pescadores guanacastecos arriesgan sus vidas para salvar las embarcaciones

El fuerte oleaje registrado la noche de este lunes alcanzó el estero de Cuajiniquil, sorprendiendo a los pescadores locales, quienes aseguran que no es común que las olas ingresen a esta zona donde atracan sus pangas.

Ante la emergencia, muchos se lanzaron al agua para rescatar y proteger sus embarcaciones, las mismas con las que diariamente salen a buscar el sustento de sus familias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población costera para que siga las recomendaciones oficiales y extreme precauciones, ya que el fuerte oleaje continuará en los próximos días.