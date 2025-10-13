Pescador y lanchero desaparecidos: redoblan esfuerzos en Guanacaste y Puerto Jiménez

La Cruz Roja Costarricense continúa con labores de búsqueda en puntos del Pacífico costarricense, tras la desaparición de dos personas en distintos incidentes acuáticos.



Luis Rodríguez, representante de la institución, informó que en Sardinal, playa Matapalo de Guanacaste, se rastrea desde hace seis días a un hombre que se encontraba pescando en el sector.

“Hemos realizado una búsqueda tanto en el litoral como mar adentro, en coordinación con Guardacostas, y de momento no se ha localizado a la persona”, señaló Rodríguez.

De manera paralela, se ejecuta otra operación en Puerto Jiménez, Puntarenas, donde una lancha con cinco ocupantes se volcó este domingo debido a condiciones adversas de marea y viento.

Cuatro personas fueron rescatadas con vida, mientras que un hombre de 30 años permanece desaparecido.



Desde este lunes, equipos de Cruz Roja, Guardacostas, familiares, amigos y vecinos colaboran en la búsqueda marítima y terrestre en el sector de playa Juanito Mora, con el objetivo de localizar al desaparecido tras el vuelco del navío.

