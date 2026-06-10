Pescador que sobrevivió 30 horas en alta mar lloró al ser rescatado

El pescador artesanal Johnny Rodríguez Oporta , de 32 años, fue rescatado tras permanecer 30 horas mar adentro aferrado a su panga, luego de que el fuerte oleaje volcara la embarcación en que viajaba junto a tres compañeros.

Rodríguez fue localizado a 4 kilómetros de la costa, de pie sobre la panga volcada, visiblemente deshidratado, con golpes y quemaduras de sol. Según testigos, lloró al ver que los guardacostas y sus compañeros finalmente lo habían divisado.

El pescador fue trasladado a tierra firme, donde recibió atención médica. La valoración del Área de Salud concluyó que se encuentra estable, pese a las condiciones extremas que enfrentó.

El accidente ocurrió la mañana del lunes, cuando el fuerte oleaje volcó la embarcación. Los otros tres pescadores lograron llegar por sus propios medios a la playa horas después de la emergencia.

Rodríguez, residente del distrito 27 de Abril, en Santa Cruz, expresó su alegría al saber que regresaría a casa tras la dramática experiencia.







