Pertenencias de estilista fueron encontradas en casa a 4 km de donde estaba su cuerpo

Las pertenencias de Jonathan Sánchez fueron encontradas en una casa en Canoas de Alajuela, a casi cuatro kilómetros de donde fue ubicado su cuerpo en un río.

Así lo dieron a conocer familiares a Telenoticias.

"Como él es estilista y va a trabajar a las casas y demás, entonces se pensaba que había sido alguna cita con una clienta y que la había dejado extraviada. Igual fue hacer la denuncia porque ya eran las cinco y seguíamos sin saber de él y él había salido de la casa de él como a las 10 pasaditas", explicó su hermana Carol.



El cadáver del joven de 30 años, quien era conocido en el mundo de la belleza y el modelaje, fue divisado por vecinos del barrio San Luis en el INVU Las Cañas de Alajuela, los cuales hicieron el reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Sánchez vivía en Carrizal de Alajuela, pero fue visto por última vez el 19 de octubre pasado en Carrillos de Poás, según información divulgada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El cuerpo presentaba signos de violencia, confirmó el vocero de la Cruz Roja Costarricense (CRC), Juan González. No obstante, ni la institución de rescate ni la Policía Judicial han detallado el tipo de lesiones que presentaba el cadáver.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial lleva a cabo una pesquisa que busca esclarecer las circunstancias que mediaron en su muerte.