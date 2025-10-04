Persecución policial por techos acaba con supuesto vendedor de droga detenido en Limón

Una alerta de la Dirigencia de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) sobre una supuesta venta de droga, terminó con una persecución sobre los techos de varias casas en Pacuare Viejo de Limón.

Fuentes policiales confirmaron a Teletica.com que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado en una zona conocida por las autoridades como “El infiernillo”, ubicada dentro de las zonas de trabajo de la Policía.

Tras la alerta del DIAC, los uniformados se desplazaron al sitio y cuando los presuntos vendedores vieron llegar a las fuerzas especiales operativas de la Fuerza Pública, se subieron a los techos para intentar escapar (ver video adjunto).

De inmediato, los uniformados empezaron el seguimiento por la parte alta de las viviendas del lugar, esto en medio de un zafarrancho con los vecinos que salieron de sus casas y reclamaron a las autoridades por el incidente.

El operativo policial dio como resultado la detención de una persona a la que le quitaron más de cuatro kilos de droga. Durante la persecución se dieron algunas detonaciones de arma de fuego por parte de los presuntos delincuentes.

Además de la droga, las autoridades incautaron un cargador de arma de fuego con varias municiones de arma larga.

Fuentes cercanas a este medio aseguran que el lugar en que ocurrió la detención es conocido por el narcomenudeo.

El sujeto detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía de turno en Limón.