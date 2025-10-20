Persecución policial por robo de combustible generó alarma en escuela de Juan Viñas

Una persecución policial registrada este lunes en Juan Viñas, Cartago, provocó momentos de alarma en la Escuela Cecilio Lindo, donde se escucharon disparos y varios estudiantes presentaron crisis nerviosa.



Oficiales de la Fuerza Pública lograron la detención de un hombre de apellido Vásquez, vecino de Limón, quien presuntamente conducía un camión cargado con combustible de dudosa procedencia.

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y aprehendido cerca del centro educativo.

Camión con combustible aparentemente robado.

Durante el operativo se escucharon detonaciones, aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas. La Cruz Roja Costarricense atendió a 10 estudiantes que sufrieron crisis nerviosa debido a la situación.

El director de la Fuerza Pública en Cartago, Erick Calderón, explicó que los oficiales realizaban un control de carreteras en el sector cuando recibieron un aviso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) sobre un camión que transportaba combustible presuntamente robado.

“Se le hizo la señal de alto, la cual no acató, por lo que se le dio seguimiento por varios kilómetros hasta lograr su detención. Se decomisó el camión con el combustible, y se descarta que haya ocurrido un tiroteo dentro del centro educativo”, señaló Calderón.

Recope confirmó que una llamada anónima a la línea 1-0-0-2 permitió activar de inmediato el operativo policial, el cual culminó con la captura del sospechoso y la recuperación del combustible.

Fuerza Pública también desplegó un operativo de resguardo en la zona para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.



El Ministerio de Educación Pública (MEP) señaló, por su parte, que se activaron todos los protocolos de seguridad dentro de la escuela.

