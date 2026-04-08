Persecución en San José termina con detenido, choque y multas por más de ₡350 mil

Una acción de la Policía Municipal de San José culminó este martes con un operativo que dejó múltiples consecuencias: un choque vehicular, la incautación de una motocicleta, cinco boletas de tránsito que superan los ₡350 mil y la detención de un hombre con antecedentes judiciales.

El incidente se produjo tras una persecución en la capital, donde oficiales municipales lograron interceptar al sospechoso. La intervención permitió decomisar la moto y aplicar las sanciones correspondientes por diversas infracciones de tránsito.

El detenido, quien cuenta con historial delictivo, quedó a las órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el proceso respectivo.