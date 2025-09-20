Persecución de lancha con droga deja un muerto en Golfito

Un hombre, aún sin identificar, de entre 45 y 50 años, falleció durante una persecución en altamar en la zona de Golfito, Puntarenas, cuando oficiales de Guardacostas seguían una embarcación sospechosa de transportar droga.

El incidente ocurrió cerca de las 2:00 a. m. de este sábado.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante la persecución ambas embarcaciones encallaron en la playa de Pavones, en Golfito. Tres sujetos que iban en la lancha intentaron huir; dos lograron escapar, mientras que uno resultó gravemente herido y murió en el lugar.

El reporte de la Cruz Roja indica que al llegar al sitio y valorar al masculino, presentaba traumas abiertos en el cráneo y en extremidades superiores, sin signos vitales.

El OIJ confirmó que, al parecer, dentro de la embarcación había droga, aunque no precisó detalles sobre el tipo o cantidad.

Teletica.com consultó a Fuerza Pública sobre el operativo, y se informó que la información se encuentra en proceso de verificación; una vez confirmados los detalles, serán comunicados oficialmente.



