Persecución de lancha con dos toneladas de cocaína deja un muerto en Golfito

Un hombre, aún sin identificar, de entre 45 y 50 años, falleció durante una persecución en altamar en la zona de Golfito, Puntarenas, cuando oficiales de Guardacostas seguían una embarcación sospechosa de transportar droga.

El incidente ocurrió cerca de las 2:00 a. m. de este sábado.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante la persecución ambas embarcaciones encallaron en la playa de Pavones, en Golfito. Tres sujetos que iban en la lancha intentaron huir; dos lograron escapar, mientras que uno resultó gravemente herido y murió en el lugar.

El reporte de la Cruz Roja indica que al llegar al sitio y valorar al masculino, presentaba traumas abiertos en el cráneo y en extremidades superiores, sin signos vitales.

Lancha con droga

Según información de Fuerza Pública, la lancha transportaba más de dos toneladas de cocaína.

La embarcación, de bandera costarricense, mide 32 pies de eslora y contaba con dos motores fuera de borda de 350 caballos de fuerza cada uno. Fue detectada la noche del viernes por el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas, momento desde el cual comenzó la persecución.

Minutos después, la Fuerza Pública detuvo a un hombre de nacionalidad ecuatoriana, identificado con el apellido Cacierra, sospechoso de participar en el hecho.

El operativo se realizó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).



