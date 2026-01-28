Perro sobrevive a ataque con machete que le fracturó cráneo y amputó oreja

Un perro resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete en Sarapiquí, en una agresión que le provocó una fractura en el cráneo y la pérdida de una oreja, según confirmó una organización dedicada al rescate animal.



De acuerdo con Luisa Mora Delgado, representante de la organización Gotitas de Esperanza de Sarapiquí, se trata de un nuevo caso de maltrato animal registrado en la zona.

“Este caso es algo más severo, ya identificamos a la persona y pusimos la denuncia en el OIJ el pasado lunes 26 de enero y el OIJ ya está buscando a este sujeto”, indicó Mora.

Mora Delgado señaló que, según la información recopilada, el ataque ocurrió el pasado domingo y que el presunto agresor ya fue identificado.

“Fue un nicaragüense que lo macheteó, le pegó bastante duro, le voló la oreja, le fracturó el hueso del cráneo porque lo pegó en la parte de la sien de la cabeza. La doctora que lo vio nos dijo que le dio bien duro para que le pasara eso.

“El perro perdió el reflejo del ojo izquierdo, ya la doctora veterinaria lo estabilizó, pero perdió mucha sangre. El perrito está muy mal y en recuperación, no quiere comer”, detalló Mora.

Asimismo, indicó que el ataque pudo haber afectado de forma permanente al animal.

“Probablemente con el machetazo le afectó el nervio facial y puede ser que no tenga más movimiento, pero si lo cortó es poco probable que el perro vuelva a parpadear y es un daño de por vida que va a necesitar lágrimas artificiales”, explicó Mora.

Según Mora Delgado, varias personas presenciaron la agresión, pero no interpusieron la denuncia. “Las personas que vieron cómo lo agredió no quisieron poner la denuncia, por eso yo fui a ponerla. Las personas le reclamaron al señor y él lo que hacía era reírse”, afirmó.



Tras la denuncia de vecinos, la organización sin fines de lucro Gotitas de Esperanza, dedicada al bienestar y rescate animal, acudió en ayuda del canino y fue quien coordinó su atención veterinaria.

La Policía Judicial confirmó los hechos e indicó que están en busca del sospechoso.



Este corresponde al segundo caso de maltrato animal denunciado en lo que va del año en Sarapiquí. El pasado 12 de enero se informó sobre un adulto mayor, de 75 años, que arrastró a un perro amarrado a una motocicleta por una calle de lastre, provocándole heridas de gravedad en las patas.

El sujeto fue detenido una semana después y quedó a las órdenes de la Fiscalía de la zona por el aparente delito de crueldad contra los animales.

