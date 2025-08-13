Perro detectó rastros de sangre en ropa de sospechoso de matar a joven madre en Cartago

Un perro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró rastros de sangre humana en la ropa del sospechoso de matar a una joven madre en un parque infantil de Cartago.



El cuerpo de Mónica Solano Chávez, de 25 años, fue hallado el pasado domingo en un parque infantil del sector de Blanquillo, en Oreamuno.

“Este martes se realizó un allanamiento en la casa del sospechoso, en San Blas de Cartago, donde se realizó una inspección junto a la Unidad Canina y otros equipos del OIJ. En la revisión del sitio, el agente canino detectó rastros de sangre humana en prendas de vestir del hombre, por lo que se decomisaron para los respectivos análisis.

“El homicidio que se investiga ocurrió la noche del sábado 9 de agosto, en un parque infantil ubicado en la zona de Oreamuno, donde se encontraban la víctima y el imputado. Al día siguiente, la mujer fue hallada sin vida en el lugar”, indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía Adjunta de Cartago solicitará medidas cautelares en contra del sujeto de apellido Solano, sospechoso de asesinar a la joven. También se le investiga por los delitos de robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito.

“Ayer mismo, con el aparente fin de confundir a las autoridades, el hombre se presentó al OIJ a interponer una denuncia por el supuesto robo de un maletín.

“Al momento de dar su declaración, el sospechoso dio otro nombre y apellidos a los investigadores, quienes ya contaban con prueba por los hechos cometidos en perjuicio de Mónica Solano, por lo que se procedió con su detención”, agregó la Fiscalía.

Durante las primeras investigaciones, se determinó que, para el momento de los hechos, la ofendida portaba un bolso y su celular, bienes que no fueron ubicados.



La Fiscalía está ahora a la espera de que el Juzgado Penal de Cartago programe la audiencia para la solicitud de medidas cautelares.



El caso se mantiene bajo investigación dentro del expediente 25-004465-0058-PE.

