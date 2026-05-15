Perro ataca a niño de 6 años y le provoca graves heridas en San Carlos

Un menor de 6 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un perro la tarde de este viernes en Boca Arenal de Cutris de San Carlos, Alajuela.



De acuerdo con Gabriel Quirós, de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a eso de la 1:30 p. m., cuando se solicitó ayuda para atender a un niño que había sido mordido por un perro en el rostro.

"Tras recibir la alerta, los cuerpos de emergencia despacharon una ambulancia al sitio. Al llegar, los cruzrojistas confirmaron que el menor presentaba múltiples lesiones a nivel facial producto del ataque", indicó Quirós.

Debido a la gravedad de las heridas, el niño fue trasladado de emergencia a la clínica de Santa Rosa para recibir atención médica inmediata.



Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre el estado actual del paciente.