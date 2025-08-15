Peón de construcción muere tras electrocutarse y caer en Quepos

Un trabajador de la construcción murió este jueves por la tarde en Manuel Antonio, Quepos, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una obra, lo que provocó su caída desde una altura aproximada de dos metros.

El hombre, de 37 años, se encontraba realizando labores en una estructura cuando, por razones aún no esclarecidas, recibió una fuerte descarga eléctrica. Tras el incidente, cayó al suelo y fue atendido de inmediato por personal médico privado que se encontraba en el sitio y luego por paramédicos de Cruz Roja.

Durante varios minutos se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin embargo, fue declarado sin vida en el lugar.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente. El OIJ se hizo cargo del levantamiento del cuerpo.