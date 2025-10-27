“Pensé que me moría”: Directora de escuela relata brutal ataque de perro en Pérez Zeledón

Roxana Sánchez, directora de una escuela pública en la zona de Rivas de Pérez Zeledón, relató el angustiante momento que vivió este domingo, cuando fue atacada por un perro mientras realizaba su rutina de ejercicio matutina.



Según explicó, salió de su casa alrededor de las 8:30 a. m. para correr, como acostumbra hacerlo los fines de semana.

Aproximadamente a un kilómetro y medio de su vivienda, notó que el portón de una casa, donde usualmente hay perros grandes, estaba abierto; pero no observó ningún animal, por lo que continuó su camino con normalidad.

“Cuando me di cuenta, ya tenía el perro encima, me estaba mordiendo por detrás. Nunca me ladró ni lo vi. Me asusté muchísimo, es un perro muy grande, un pastor belga”, relató Sánchez.

Roxana sufrió graves heridas al ser atacada por perro mientras corría.

De acuerdo con su testimonio, el animal la atacó en varias ocasiones, provocándole heridas en ambas piernas.

“Me mordió tres veces, en diferentes partes de las piernas. Son perros con demasiada fuerza. Me caí, me raspé y fue un momento realmente traumante”, describió Sánchez.

Ante la falta de personas cerca del lugar, intentó pedir ayuda sin éxito, hasta que unos perros de una casa vecina comenzaron a ladrar y lograron distraer al animal. Tras una llamada telefónica, sus hermanos acudieron rápidamente al sitio y la trasladaron al Hospital Escalante Pradilla, donde recibió atención médica.

“Me suturaron una de las heridas más profundas y me aplicaron tratamiento antibiótico. Me cuesta caminar y movilizarme”, afirmó Sánchez.

La víctima indicó que el dueño del perro se mostró responsable y colaborador tras el incidente. “Él estaba muy asustado y me explicó que se trató de una situación que se le salió de las manos. Me ofreció ayuda económica para cubrir los gastos médicos”, señaló.



Sin embargo, la educadora considera que este tipo de casos deben ser atendidos con mayor rigor.

Así amaneció Roxana este lunes tras el ataque.

“Estoy haciendo las averiguaciones en Senasa para que se realice un procedimiento correcto. No quiero que esto quede en nada. Pudo haber sido un adulto mayor o mi hijo de 10 años, que normalmente me acompaña. Creo que hay que tomar medidas drásticas respecto al perro”, enfatizó Sánchez.

La directora, quien se encuentra incapacitada por tres días, expresó su preocupación por las consecuencias emocionales del ataque.