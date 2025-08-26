Peligroso miembro de banda Tony Peña Russell se hizo un cambio físico para evitar ser detenido

A pesar de haber modificado drásticamente su apariencia física, un peligroso integrante de la banda criminal liderada por Tony Peña Russell fue capturado por la Policía. El sujeto portaba un arma tipo AK-47 al momento de su detención.

El cambio de imagen es una estrategia recurrente entre los miembros de esta organización delictiva, cuyo líder, conocido como alias “El T.O. Negro”, también recurrió a esta táctica antes de ser arrestado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Un caso similar ocurrió recientemente con Dennylson Fernández Camacho, alias “Bajop”, quien asumió el liderazgo de la banda tras la captura de Tony Peña. Fernández fue detenido por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional en Barrio Atlántida, Limón, luego de una alerta por una balacera. Al momento del arresto, se encontraba en la vía pública con un arma tipo AK-47 y fue interceptado en un lote baldío.

Hace una semana, el OIJ realizó varios allanamientos en Barrio Atlántida para capturar a “Bajop” y otros dos sujetos que permanecen prófugos. En esa operación, se logró la detención de dos objetivos adicionales.

Actualmente, la Policía Judicial mantiene la búsqueda activa de Carlos Masis Duarte, alias “Villo”, de 24 años, y Eddier Castro Ruiz, de 25 años. Alias “Bajop” fue remitido a la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.