Pelea en vía pública envía a alcalde de Liberia al hospital

El alcalde de Liberia, Luis Gerardo “Pipo” Castañeda, acabó en el hospital la noche de este sábado luego de enfrentarse a un grupo jóvenes que patinaban en los alrededores del parque central de ese cantón guanacasteco.



Según la versión del propio alcalde, todo comenzó cuando él junto a su esposa llegaron a una soda del lugar para comprar alimentos a eso de las 7 p. m.

“Dentro del grupo había un muchacho con un salveque que me empezó a insultar, eran como seis o siete provocándome, pero ese me insultaba con cosas que no voy a repetir. Luego se acercaron y fue ahí cuando reconozco que me bajé del carro con una varilla en la mano que ando por protección no de ellos, sino de la delincuencia”, aseveró.

Según el alcalde, fue en ese momento cuando el joven del salveque lo empujó y él acabó en el suelo con un importante golpe en su cabeza que requirió su atención en el hospital local horas después.

Por ese golpe y el hecho, el alcalde aseguró que este lunes interpondrá una denuncia contra el agresor y el resto de los jóvenes que él tiene plenamente identificados y con la prueba que las cámaras del lugar le aportarán.

Contradicciones

Castañeda aseguró que antes de la agresión él ya había intentado conversar con las autoridades de la Fuerza Pública para que se hicieran presentes al lugar.

“Pido disculpa a mi pueblo y la opinión pública porque como alcalde llamé a la Fuerza Pública, no me contestó ni don Pablo Bertozzi (director regional), ni el señor Álvarez (José Miguel, comandante). Me llaman después porque hubo una llamada de un tercero a la Fuerza Pública, pero no llegaron a atender el problema y no están respondiendo cuando se pide la colaboración, eso es lo que me da vergüenza”, dijo Castañeda.