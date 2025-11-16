Pelea en el corredor de una casa termina con un muerto y un detenido

Un hombre de 56 años murió este domingo durante una aparente riña con otro hombre, en Agua Caliente de Cartago, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho ocurrió a las 9:50 a. m. en una vivienda ubicada en el sector de San Antonio de Padua, en San Francisco.

Según las autoridades, durante la disputa, uno de los involucrados utilizó un arma blanca y lesionó en dos ocasiones a la víctima, identificada con el apellido Brenes. Las heridas fueron en el tórax y la barbilla.

Cerca de una hora después, la Policía Municipal de Cartago detuvo al sospechoso, identificado como Alvarado, de 34 años.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado para la autopsia.

El caso continúa bajo investigación.