“Pecho de Rata” incursionó en producción de marihuana hidropónica, revela investigación

De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico, el cartel liderado por Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", incursionó en la producción de marihuana hidropónica como parte de sus actividades ilícitas.

El expediente del caso Riverside documenta la existencia de propiedades utilizadas para el cultivo de plantas de marihuana. Según las autoridades, el interés de la organización en este tipo de producción respondía al mayor valor que alcanza la marihuana hidropónica en el mercado ilegal, debido a su mayor concentración de sustancias psicoactivas.

La investigación también señala que la organización importaba cocaína desde Colombia con el objetivo de enviarla hacia Estados Unidos y Europa.

En el caso de la marihuana, el destino principal era el mercado nacional. El expediente revela que la organización figuraba entre los principales proveedores de grupos criminales, entre ellos el liderado por Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de "Diablo".

Según el OIJ y la Fiscalía, las actividades de abastecimiento y distribución de droga tanto a nivel nacional como internacional permitieron que la organización criminal acumulara un patrimonio cercano a los ¢10.000 millones, la cifra más alta registrada hasta ahora dentro de una investigación de este tipo, revelan las autoridades.