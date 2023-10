Peatones hallan cuerpo de mujer a la orilla del río Reventado

25 de octubre de 2023, 8:14 AM

La alerta se dio a eso de las 6:00 a.m., cuando peatones hicieron el reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

A la llegada de personal de la Cruz Roja Costarricense (CRC), estos determinaron que la femenina no tenía signos vitales .

"En este momento, las condiciones tiempo y del terreno permitieron hacer una recuperación bastante rápida y segura, aunque hay otros casos en los que las condiciones del clima y del terreno no lo permiten", agregó el socorrista.

No fue posible determinar si el cadáver presentaba o no signos de violencia, pese a que este medio consultó a la Central de Monitoreo de Bomberos. Esa misma oficina, pero de la Cruz Roja, no atendió las llamadas realizadas.