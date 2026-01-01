Sucesos
Peatón sobrevive luego de ser aplastado por bus en San José
El accidente ocurrió este miércoles en Avenida 10.
Un peatón que caminaba por la terminal de buses de Lumaca en San José, sobrevivió luego de ser aplastado por una unidad.
El accidente ocurrió este miércoles a las 4:35 p.m. en Avenida 10.
Por razones que aún se desconocen, el hombre adulto quedó prensado entre las barandas del lugar y el bus que brinda servicio de Cartago hacia San José y viceversa.
Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, el bus atropelló al peatón. Tras ser valorado en el lugar, fue trasladado de emergencia a la Clínica Carlos Durán en San José.
El sujeto presentaba varios traumas en diferentes partes del cuerpo.