Peatón muere atropellado por carro en Matina

Un hombre de 35 años murió la noche de este martes tras ser atropellado por un carro en el sector de Matina. El conductor responsable huyó del lugar.

El hecho ocurrió a eso de las 8 p. m. La víctima caminaba sobre la vía pública cuando un carro que aparentemente viajaba a alta velocidad la impactó. El conductor no se detuvo y escapó.

La víctima fue identificada con el apellido Corrales, de 35 años.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acudieron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo. Luego trasladaron los restos a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, para la autopsia respectiva.

La Policía Judicial lleva a cabo diligencias para identificar al conductor y esclarecer las circunstancias del hecho.

