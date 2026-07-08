Peatón muere atropellado por carro en Matina
El principal sospechoso del suceso se dio a la fuga.
Un hombre de 35 años murió la noche de este martes tras ser atropellado por un carro en el sector de Matina. El conductor responsable huyó del lugar.
El hecho ocurrió a eso de las 8 p. m. La víctima caminaba sobre la vía pública cuando un carro que aparentemente viajaba a alta velocidad la impactó. El conductor no se detuvo y escapó.
La víctima fue identificada con el apellido Corrales, de 35 años.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acudieron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo. Luego trasladaron los restos a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, para la autopsia respectiva.
La Policía Judicial lleva a cabo diligencias para identificar al conductor y esclarecer las circunstancias del hecho.