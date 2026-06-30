PCD y Fiscalía ejecutan 10 allanamientos en María Reina de Hatillo

La Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico realizaron 10 allanamientos en la comunidad Reina de los Ángeles, en Hatillo, San José.

Los operativos se dirigieron contra miembros de un grupo dedicado a proveer droga a otras bandas, además de participar en el narcomenudeo dentro de la comunidad.

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron droga, dinero en efectivo y detuvieron a varias personas, quienes fueron remitidas a la Fiscalía.

En los últimos siete meses, esta es la segunda ocasión en que la PCD interviene en la comunidad por delitos relacionados con drogas.