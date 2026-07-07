PCD realiza allanamientos para desarticular bandas ligadas a la venta de drogas en Heredia

La Policía de Control de Drogas (PCD) realiza este martes ocho allanamientos en Guararí de Heredia con el objetivo de detener a 13 personas sospechosas de integrar las organizaciones criminales conocidas como "Los Menani" y "Los Fajardo".

Las diligencias forman parte de una investigación que inició en 2025. El caso se centra en presuntos delitos relacionados con la venta y distribución de drogas. El operativo inició a las 5 a.m.

Los agentes desarrollan los allanamientos de forma simultánea para ubicar a los sospechosos y recopilar evidencia que fortalezca la investigación.

El OIJ informará los resultados de los operativos una vez concluyan las diligencias.