PCD captura a dos hombres ligados a cargamento de 810 kilos de cocaína

La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo este jueves a dos hombres vinculados con un cargamento de 810 kilos de cocaína decomisado en la provincia de Limón.

La operación incluyó una serie de allanamientos realizados en horas de la mañana, que permitieron la captura de los sospechosos tras varios meses de investigación.

El caso se remonta al 25 de julio de 2025, cuando la delegación regional recibió una solicitud para inspeccionar un contenedor cargado con fruta fresca, perfilado como de alto riesgo.

Durante la revisión en la Terminal de Contenedores de Moín, los agentes localizaron 810 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos entre las cajas de fruta, con destino final al Reino Unido.

Uno de los detenidos es un hombre de apellido Oconitrillo, de 36 años, con antecedentes policiales en al menos cinco ocasiones entre 2016 y 2026 por tenencia de drogas. El otro es un hombre de apellido Montoya, de 39 años, quien no registra antecedentes.

Ambos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en esta red de narcotráfico.