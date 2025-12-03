PCD busca a padre e hijo sospechosos de liderar el narcomenudeo en Cartago

La Policía de Control de Drogas (PCD) mantiene, este miércoles, un amplio operativo en Cartago para localizar a un padre y su hijo, señalados como presuntos líderes de una red de narcomenudeo en la zona.



En coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico y Crimen Organizado, la PCD ejecuta 11 allanamientos en distintos puntos de la provincia con el objetivo de desarticular tres estructuras dedicadas a la venta de drogas al menudeo.

Las autoridades esperan detener a los cabecillas de estos grupos, mientras que otro presunto líder ya se encuentra descontando prisión por causas vinculadas al narcotráfico.



Durante una de las intervenciones realizadas en Llanos de Santa Lucía, los agentes no ubicaron al padre y su hijo, identificados como Jeffrey Francisco Carrasco Redondo, alias “Epy”, y Ariel Fabricio Carrasco Amador. Ambos figuran como los principales responsables de dirigir la operación ilícita en Cartago.



De acuerdo con Stephen Madden, director de la PCD, estas estructuras mantenían control sobre sectores del centro de la Vieja Metrópoli, incluidos los alrededores del Mercado Central y la Basílica, así como en Paraíso, Oreamuno y Tobosi.



Las autoridades esperan detener al menos a 12 personas que, al parecer, colaboraron en la venta y distribución de drogas.

Hasta el momento, se han decomisado cantidades significativas de cocaína, marihuana, crack, además de armas y municiones.

